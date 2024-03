Guai | errori e problemi che hanno affondato la candidatura di Nikki Haley

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 7 marzo 2024) Alla fine ha mollato. Travolta da Donald Trump al Super Tuesday,ha annunciato ieri la sospensione della sua campagna elettorale. “Con ogni probabilità, Donald Trump sarà il candidato repubblicano quando la convention del nostro partito si riunirà a luglio. Mi congratulo con lui e gli auguro ogni bene. Auguro ogni bene a chiunque voglia diventare presidente dell'America”, ha detto l’ex ambasciatrice, che non ha però dato l’endorsement al rivale. “Spetta ora a Donald Trump guadagnare i voti di coloro che, nel nostro partito e al di fuori di esso, non losostenuto. E spero che lo faccia”, ha aggiunto. L’addio dellaalla corsa non era qualcosa di troppo inatteso. Come già accennato, l’ex ambasciatrice aveva registrato una ben magra performance al Super Tuesday, limitandosi a conquistare appena uno ...