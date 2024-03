Grecia | la chiesa ortodossa chiede la scomunica dei deputati che hanno approvato la legge sui matrimoni gay

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) La legalizzazione delo fra persone dello stesso genere non va giù allagreca, che passa all’offensiva. I religiosi, secondo quanto riferisce il quotidiano britannico The Guardian, parlano di decisione “demoniaca” presa da “legislatori immorali” e chiedono che ladeichevotato a favore, esortandoli a pentirsi. Il leader spirituale greco, l’arcivescovo Ieronymos, ha proposto di sottoporre la votazione a un referendum popolare. Le autorità ecclesiastiche di Corfù intantovietato a due parlamentari qualsiasi rito religioso. Il 15 febbraio scorso laè diventata il 37esimo Paese del mondo a legalizzare igay e le adozioni per le coppie omosessuali. Si tratta del ...