Gravina sul dossieraggio | “ho chiesto di essere indagato per difendermi”

(Di giovedì 7 marzo 2024) Gabriele, presidente della Figc, continua a rispedire al mittente le accuse sul. “Mi sono dovuto far indagare per potermi difendere contro il secondo, che sono le falsità di qualcuno che si diverti con veline anonime e immagino che la fonte sia sempre la stessa”. Sono le dichiarazioni a margine dell’incontro con gli arbitri sul caso. “Io ho esibito documenti ufficiali con dati certa. Tutto ha avuto risposte e riscontro. Hol’accertamento della verità. Se ci sono responsabilità voglio capire oltre chi ha predisposto ile anche i nomi dei mandanti. I magistrati nemmeno ieri mi hanno rivolto accuse”, continua. “A livello personale c’è amarezza. Mi dispiace, quando rivesti un ruolo istituzionale ...

In merito alla vicenda delle operazioni pre investigative di Striano e Laudati su Gravina “ci sono stati una serie di contatti con soggetti della Lazio, ma ... (sportface)

FIGC - Gravina: "Il dossieraggio Solo falsità su di me, voglio i nomi dei mandanti": "Mi sono dovuto far indagare per potermi difendere contro il secondo dossieraggio, che sono le falsità di qualcuno che si diverte con veline anonime e immagino che la fonte sia sempre la stessa". Lo h ...napolimagazine

Figc, Gravina: "Ho chiesto di essere indagato per difendermi": Sono queste le parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina, a margine dell'incontro con gli arbitri sul caso dossieraggio. "Io ho esibito documenti ufficiali con data certa - ha aggiunto -Tutto ...sport.sky

Gravina: "Contro di me solo falsità, ora voglio i nomi dei mandanti": Gabriele Gravina non ha il minimo timore a parlare dell'inchiesta ... Quando rivesti un ruolo istituzionale e ti colpiscono sul personale è chiaro che soffri. Colpendo e attaccando me sul piano della ...gazzetta