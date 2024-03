'Gravina si è fatto indagare per potersi difendere'. L'avvocato Viglione smentisce 'le fantasie dei giornali'

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 7 marzo 2024) AGI - "Il presidente della Figc Gabrielenon era indagato, ma si èdai magistrati della procura di Roma perda accuse innanzitutto mediatiche". Lo precisa all'AGI l'Fabioche, con il collega Leo Mercurio, ha accompagnato ieri pomeriggionella procura della Capitale che sta conducendo l'inchiesta sui cosiddetti dossieraggi ai danni di politici e vip. Il penalista spiega che "non è stato convocato come indagato, ne' tantomeno è entrato come persona informata sui fatti ed è uscito indagato, sono tutte ricostruzioni assolutamente sbagliate. L'unico mezzo tecnicamente idoneo per difendersi da un'accusa mediatica, non formalizzata - spiega-, ...