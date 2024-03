Grave incidente stradale | ambulanza contro un muro | autista incastrato tra le lamiere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 7 marzo 2024) Spedaletto (San Casciano Val di Pesa), 7 marzo 2024 -nel pomeriggio di oggi, 7 marzo, lungo via Scopeti all’ingresso della frazione di Spedaletto. A essere coinvolta un’della Misericordia di Mercatale Val di Pesa che stava rientrando in sede dopo avere lasciato un paziente in ospedale. A bordo due Fratelli, l’e un altro volontario. Non è stato coinvolto nessun altro mezzo. Al termine di un tratto in discesa il mezzo ha improvvisamente invaso la corsia opposta andando a sbattere violentementeuna colonna in muratura di un cancello. Mentre il volontario che sedeva di fianco è riuscito a scendere, l’è rimastotra le. Immediati i soccorsi da parte della Misericordia di San ...