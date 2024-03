Grande Fratello | sorprese ed una eliminazione ma anche flirt | le anticipazioni di oggi

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 7 marzo 2024) Una nuova puntata delquella di stasera che porterà ad una. Ma nella casa stanno nascendonuovi. Come finirà? LediGiovedì 7 marzo, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori. L’dimette a rischio metà dei concorrenti della Casa. Chi dovrà abbandonare il gioco tra Anita, Federico, Grecia, Greta, Letizia, Massimiliano e Simona? Il televoto che seguirà le nomination di questa sera decreterà il secondo finalista. Leggi ...