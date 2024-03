Grande Fratello | Sergio e Greta | rissa verbale tra le famiglie - Ecco come è iniziato e perchè

Simona Tagli (US Endemol Shine) C’è una cosa che Simona Tagli proprio non tollera: le prese in giro da parte dei concorrenti del Grande Fratello molto più ... (davidemaggio)

Greta Rossetti, il Fratello si infuria con Sergio: “Scimmia, esagera con la forza”: Al netto dei pareri diversi del web, il Fratello della Rossetti ha ribadito: “Io sono un manipolatore, ma il vostro amico Sergio mi batte alla Grande. Questo continuo lavaggio del cervello che sta ...donnaglamour

Simona Tagli contro i giovani del Grande Fratello: «Essere presa per i fondelli da quattro ragazzini anche no. Sono dei bambini storti» – Video: C’è una cosa che Simona Tagli proprio non tollera: le prese in giro da parte dei concorrenti del Grande Fratello molto più giovani di lei. Non a caso, la “vippona” si è scagliata nuovamente contro di ...davidemaggio

L’insinuazione di Alessio Falsone su Federico Massaro e Vittorio Menozzi: Nella Casa del Grande Fratello il nuovo concorrente Alessio Falsone è sempre al centro delle dinamiche per le sue dichiarazioni e il suo comportamento Violato il regolamento al Grande Fratello. Gli ...ilvicolodellenews