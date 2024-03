Grande Fratello | Letizia Petris chiede a Giuseppe Garibaldi se vorrebbe ritornare con Beatrice Luzzi | la risposta del bidello

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 7 marzo 2024) Nella Casa delha ripensato al suo rapporto con. Ilcalabrese e l’attrice romana sono stati legati sentimentalmente per un breve periodo durante i sei mesi trascorsi nel loft di Cinecittà. Poi, il brusco distacco accompagnato da accuse reciproche e lotte alimentate dalla sempre più intensa vicinanza diad Anita Olivieri, una dei concorrenti più severi nei confronti di. Quando peròha accusato dei malori che lo hanno costretto a lasciare temporaneamente la Casa,è sembrata piuttosto preoccupata. Segno che l’affetto per il 30enne non fosse del tutto svanito, come testimoniato dalla stessa nelle ultime puntate ...