Grande Fratello | caos assoluto tra le famiglie di Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi | accuse pesanti | interviene la produzione del reality

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 7 marzo 2024) E’ guerra social tra ledi. I due attuali concorrenti delsembrano aver instaurato un feeling molto stretto all’interno della Casa. Ma da fuori in primis la famiglia dinon sarebbe del tutto contenta. Qualche giorno fa infatti il, Josh, durante un’intervista aveva svelato il perché non gradiva. Ieri, dopo aver visto un video in cuisi è avvicinato molto a sua sorella e le ha stretto i polsi, è così intervenuto sui social: Stavo guardando questo video dove quella specie di scimmia (che voi difendete e che dite che vuole bene a mia sorella) che le stringe i polsi ae ...