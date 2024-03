Grande Fratello anticipazioni stasera 7 marzo | Perla Vatiero in crisi

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 7 marzo 2024) Iltorna in onda dopo il cambio di programmazione e con il doppio appuntamento che è passato da mercoledì a giovedì. La puntata, con Alfonso Signorini, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli è quindi atteso per il 7su Canale5. E, dopo il ritiro spontaneo di Marco Maddaloni che ha lasciato per stare con la sua famiglia dopo il lutto per suo suocero, un altro dei concorrenti nominati è destinato a lasciare la Casa. Gli inquilini a rischio sono tantissimi e, a stabilire chi sarà eliminato, è come di consueto il pubblico tramite il televoto.del 7L’addio di Marco Maddaloni e la proclamazione di Beatrice Luzzi quale prima finalista delhanno inevitabilmente scosso i ...