“Grande Fratello” | anticipazioni del 7 marzo | chi sarà il secondo finalista?

(Di giovedì 7 marzo 2024) Nuovo appuntamento con “”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, in onda stasera 7su Canale 5., il televoto del 7Al suo fianco in studio Cesara Buonamici, mentre Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori. L’eliminazione di oggi mette a rischio metà dei concorrenti della Casa. Chi dovrà abbandonare il gioco tra Anita, Federico, Grecia, Greta, Letizia, Massimiliano e Simona? Il televoto che seguirà le nomination di questa sera decreterà ilche si aggiungerà a Beatrice Luzzi Una sorpresa per Federico: la mamma Carla lo vuole ringraziare per aver tenuto unita la famiglia in un momento di grave crisi. Il confronto ...

Flirt, amore e sorprese per una puntata avvincente: Stasera, giovedì 7 marzo, in prima serata su Canale 5 e sul sito ufficiale, torna Grande Fratello. Alfonso Signorini, in compagnia dell'opinionista Cesara Buonamici, vi aspetta per commentare gli ...grandefratello.mediaset

Grande Fratello: Giuseppe Garibaldi su Beatrice Luzzi: "La nostra magia è incancellabile": Giuseppe Garibaldi sta riflettendo sul suo rapporto con Beatrice, prima finalista del Grande Fratello, ora che si è allontanato da Anita Olivieri.movieplayer

Formula 1 e IndyCar: Weekend Motori Sky e NOW - GP Arabia Saudita e Grand Prix St. Petersburg: Formula 1 e IndyCar: Weekend Motori Sky e NOW - GP Arabia Saudita e Grand Prix St. Petersburg, In arrivo un altro weekend di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW, con il secondo appuntam ...digital-news