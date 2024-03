GP Jeddah 2024 | Perez | “Giornata positiva | macchina a buon punto”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 7 marzo 2024) “Penso che siamo acon lae le prestazioni Sono soddisfatto dell’evoluzione della, dobbiamo capire cosa migliorare per le qualifiche. Stiamo pensando a che assetto utilizzare domani in qualifica. Nelle terze libere proveremo sia il giro secco che il long run. Sono contento di come abbiamo lavorato oggi. Sarà molto importante trovare il giro perfetto in qualifica”. Queste le parole del pilota Red Bull Sergiodopo la primadi prove libere del GP di Arabia Saudita. SportFace.