Gp Arabia Saudita | Verstappen leader prime prove libere e Ferrari insegue

(Di giovedì 7 marzo 2024) (Adnkronos) – Maxdavanti a tutti nelledel Gp di, seconda gara del Mondiale 2024 di Formula 1, e la. Il pilota olandese della Red Bull, trionfatore domenica 3 marzo nel Gp del Bahrain, è il più veloce sul tracciato di Gedda in 1’29”659. Il campione del mondo precede l’Aston Martin dello spagnolo Fernando Alonso (+0”186) e la Red Bull del suo compagno di squadra, il messicano Sergio Perez (+0”209). Quarto tempo per la Mercedes del britannico George Russell (+0”280), seguito dalledel monegasco Charles Leclerc (+0”371) e dello spagnolo Carlos Sainz (+0”505). seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

La Formula 1 sbarca in Arabia Saudita per la seconda tappa del mondiale 2024. Sul circuito di Jeddah va in scena il primo weekend dell’anno su un circuito ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.13 Ecco le due Ferrari con le gomme medie, come Red Bull e Mercedes. In azione anche Alonso a sua volta con le ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.32 Ricciardo si porta in settima posizione a 615 millesimi dalla vetta, mentre Piastri è decimo a 772. 18.31 In ... (oasport)

F1 TV8, a che ora in chiaro le qualifiche del GP Arabia Saudita 2024: programma diretta e differita: Nuovo weekend atipico per la F1 con le qualifiche al venerdì: sarà sul tracciato di Gedda che si deciderà il secondo poleman dell'anno e l'attesa è tutta per la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, ...oasport

F1 LIVE: GP Arabia Saudita, prove libere due in diretta: All’alba, quando il sole è ancora dietro l’orizzonte, gli operatori iniziano la loro giornata, pronti ad immergersi nell’oscurità per preservare la bellezza di Sassari. Lavorare per la propria… Leggi ...informazione

Formula 1, Gran Premio Arabia Saudita 2024 su Sky Sport: diretta, orari e differita TV8: Dopo una settimana dalla prima prova, torna il campionato mondiale di Formula 1 con il Gran Premio dell’Arabia Saudita 2024 che si correrà al Jeddah Corniche Circuit di Gedda. Il Gran Premio del ...tvblog