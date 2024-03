Gp Arabia Saudita | Leclerc e la pista “come Mario Kart” – Video

Dopo aver messo in archivio il fine settimana d’esordio rappresentato dal Gran Premio del Bahrain, si riparte subito per la seconda gara stagionale. Il ... (oasport)

Alunni Bravi: "I nostri piloti devono metterci di più": In Bahrain la Stake Sauber ha confermato la tendenza del 2023, ovvero andare meglio in gara che in qualifica: a tal proposito il team representative ha detto che la vettura deve assolutamente migliora ...autosprint.corrieredellosport

F1: Gp Arabia Saudita. Verstappen il migliore delle Fp1, 5^ Leclerc: In pista anche Sainz dopo i problemi nel media day: è sesto JEDDAH (Arabia Saudita) (ITALPRESS) - Torna in pista la Formula Uno per la prima sessione di prove libere del Gran Premio dell'Arabia ...sport.tiscali

Rainbow Six: in estate un evento mondiale: Ci sarà anche Rainbow Six Siege nella Esports World Cup come nuovo titolo. Lo sparatutto tattico di Ubisoft si aggiunge a una lunga lista che comprendeva già Honor of Kings, Counter-Strike 2, Dota 2, ...corrieredellosport