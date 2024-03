(Di giovedì 7 marzo 2024) Roma, 7 mar. (Adnkronos) – La presidente del Consiglio, Giorgia, venerdì alle 15.30, sarà aper la firma dell’Accordo per la coesione tra ile la Regione Friuli-Venezia Giulia, al Teatro Giuseppe Verdi. L’inla premier, alle ore 10.45, sarà aper la firma dell’accordo per la coesione tra ile la Regione Umbria (Umbriafiere). L'articolo CalcioWeb.

Roma, 7 mar. (Adnkronos) - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , venerdì alle 15.30, sarà a Pordenone per la firma dell'Accordo per la coesione tra il ... (liberoquotidiano)

Governo: domani Meloni a Pordenone, sabato a Bastia Umbra: Roma, 7 mar. (Adnkronos) - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, venerdì alle 15.30, sarà a Pordenone per la firma dell'Accordo per la coesione tra il Governo e la Regione Friuli-Venezia Giulia ...lanuovasardegna

Media Freedom Rapid Response condanna le indagini sui giornalisti del quotidiano “domani”: BCT insieme ai partner della rete MFRR chiede l’immediata archiviazione dell’indagine preliminare a carico di tre giornalisti del quotidiano domani e sollecita le autorità italiane a rispettare la ris ...articolo21

Ex Ilva Genova, domani assemblea lavoratori e visita ministro Urso: GENOVA - Attesa per la visita del ministro del Made in Italy Adolfo Urso che questo venerdì alle 17 sarà allo stabilimento dell'ex Ilva di Genova Cornigliano per affrontare la questione dell'azienda s ...primocanale