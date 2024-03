GOOGLE LINKS | TUTTI I COLLEGAMENTI PER IMPOSTAZIONI E SICUREZZA A PORTATA DI CLICK

GOOGLE Pixel 8: con un prezzo così è SPETTACOLARE (meno di 605€): GOOGLE Pixel 8 (128 GB) è il miglior flagship da acquistare oggi su Amazon: lo trovi su Amazon a soli 603,21€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.telefonino

SC rejects MakeMyTrip's trademark claim against GOOGLE: MakeMyTrip accused GOOGLE of benefiting its rival company Booking.com through sponsored LINKS. The apex court dismissed the appeal, stating that Booking.com is not encroaching on MakeMyTrip's ...livemint

Supreme Court rejects MakeMyTrip trademark infringement plea against Booking.com, GOOGLE Ads: The Supreme Court on Thursday refused to entertain a plea by online travel booking portal MakeMyTrip which had alleged that its trademark was being infringed by ...barandbench