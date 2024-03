Google Gemini permetterà di ottimizzare chirurgicamente le risposte fornite

Rubava segreti IA per la Cina, arrestato ex dipendente Google: Un ex ingegnere di Google è stato arrestato per aver rubato 500 file contenenti segreti commerciali a favore di aziende cinesi ...tomshw

Ingegnere Google accusato di vendere dati sensibili sull'IA alla Cina: L'ingegnere Google Linwei Ding rischia fino a 10 anni di carcere per furto di segreti commerciali: ecco cosa hanno rivelato le indagini.msn

L’intelligenza artificiale può vincere i game show Ecco la verità: Una intelligenza artificiale potrebbe riuscire a trovare la soluzione nei game show linguistici che tanto appassionano gli italianipianetacellulare