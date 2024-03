Gonzato | l' ultima di Speranza | vuol scalare il Pd

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Robertoè un fuoriclasse. «Io gioco in nazionale e mi volete far tornare in B!», si sarebbe lamentato con Giuseppe Conte l'ex ministro-ossimoro. La serie B sarebbe la presidenza della Basilicata, per la quale dem e 5Stelle non trovano un candidato.convocato da Antonio Conte, pardon da Spalletti agli Europei di giugno? No. L'ex pallidino di Liberi e Uguali, da un po' tornato nel Pd, protesta contro il Corriere che ne ha riportato il virgolettato. Sostiene di non aver mai detto che lui gioca con la maglia azzurra e che la Basilicata non è la cadetteria. «Io sono stato nella nazionale di sci», dice Fantozzi, semi-assiderato in direzione Courmayeur, costretto su una due posti a star seduto sul bagagliaio. Sui sedili, Calboni e la signorina Silvani. Voce fuori campo: «Calboni sparava balle così mostruose che a quota mille e sei Fantozzi ...