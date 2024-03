Gligorov il provocatore L’arte con il brivido del rischio | Apriamo gli occhi al mondo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 7 marzo 2024) Provare a guardare avanti. Prendersi ildella ricerca, della sperimentazione. In una parola, dell’avanguardia. Una spinta propulsiva che prova a sondare la vita per offrire un frammento di verità. È quello che fa con le sue opere Robert, artista macedone che da anni vive e lavora a Milano. Un ““. Capace di creare un un corto circuito sensazionalistico tra reale e immaginario, volendo scandalizzare o addirittura disturbare. Come si vede nella mostra “At a loose end“, allestita fino a domenica 31 negli spazi della galleria monzese Maurizio Caldirola Arte Contemporanea. In esposizione creazioni visionarie e originali, come l’installazione “Bond Legacy“, 100 chili di corda di canapa vorticosamente intrecciata e annodata, a simboleggiare il legame, l’eredità che lasciamo agli altri. Sono opere diverse dai ...