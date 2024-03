“Gliel’hanno fatta a Brando” Uomini e Donne | la decisione clamorosa di Beatriz e Raffaella

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di giovedì 7 marzo 2024) Nella serata di ieri, negli studi Mediaset Titanus Elios di via Tiburtina a Roma, è stata registrata la nuova e attesissima puntata di. Tanto attesa, molto più del solito, perché sembra chesia sempre più vicino (finalmente) alla sua scelta. Ma lo sono anche? Colpo di scena. Ci sarà sicuramente da dire molto sulla puntata che debutterà tra qualche giorno in quel di Canale 5 ed il pubblico non è più nella pelle già da diverso tempo. L’indili ha afflitti a lungo ed a volte ha fatto persino spazientire Maria De Filippi.lasciano tutti sconvolti a, la ...