Gli undici di Budapest Fuori Arthur e Quarta Telefonata per Nzola

(Di giovedì 7 marzo 2024) Un turnover ponderato. Per affrontare nel migliore dei modi il Maccabi Haifa e, al contempo, preservare qualche pezzo pregiato in vista del big match di domenica contro la Roma, ennesimo scontro diretto di una fase centrale di campionato che non ammette un istante di respiro. Per la sfida di questa sera aVincenzo Italiano ha scelto di non convocare néné(il brasiliano ha ripreso ieri a lavorare sul campo e punta, al pari del centrale ristabilito dopo le noie dovute alle coliche, a tornare dal 1’ coi giallorossi), rimandando a data da destinarsi anche il rientro di Kouame che ieri è stato sottoposto a controlli ematici e presto, in caso di esito positivo e ottenimento dell’idoneità sportiva, riprenderà ad allenarsi. Per il resto la truppa viola che tenterà di archiviare la pratica ottavi di Conference già ...