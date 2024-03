Gli scienziati creano cellule staminali di elefante in laboratorio

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di giovedì 7 marzo 2024) Scienza e Biotecnologia: Le Nuove Frontiere La società di biotecnologia Colossal, fondata nel 2021, ha messo gli occhi su un obiettivo ambizioso: progettare elefanti con tratti dei mammut lanosi estinti, come peli. Tre anni dopo, i ricercatori hanno annunciato la creazione didicon potenziale di sviluppo in vari tessuti.: Salvaguardando gli Elefanti Lepotrebbero essere fondamentali per proteggere gli elefanti viventi, ad esempio, nel creare uova in abbondanza per i programmi di riproduzione. Ricercatori indipendenti, come il biologo Vincent Lynch, vedono grandi potenzialità nelle iPSC nel comprendere meglio la biologia degli elefanti L'articolo proviene da News Nosh.