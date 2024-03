Gli orari della Formula 1 in Arabia Saudita 2024 | dove vedere qualifiche e gara Sky | Now | Tv8

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il calendario del Mondialeporta i riflettori sul GP dell’, che si disputa nl velocissimo circuito di Gedda. È solo la seconda tappastagione, ma Max Verstappen e la sua Red Bull sono già al centro dell’attenzione: da un lato il dominio dimostrato nel GP del Bahrein, dall’altro il caso Horner e la faida interna che si arricchisce di continui colpi di scena. La Ferrari punta almeno al podio con Charles Leclerc e Carlos Sainz. Il circuito di Gedda, 6.174 metri per 50 giri, mette alla prova i piloti per la sua velocità e la richiesta di gestione degli pneumatici. Il recordpista in prova e inappartengono ancora a Lewis Hamilton e al lontano 2021. Programma edel Gran Premio dell’...