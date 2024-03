Gli Houthi rafforzano i depositi nelle gallerie segrete | nell' arsenale missili balistici | droni marini e aerei

(Di giovedì 7 marzo 2024) L?attacco mortale contro la nave True Confidence, il cargo colpito a circa 50 miglia nautiche a sud di Aden, ha segnato una svoltaa guerra dagli. Per la prima volta, la milizia...

La strategia di Biden: far cadere Netanyahu per difendere Israele: Mondo Dagli Houthi a Biden, le tensioni mediorientali ora si spostano sul mare Vittorio Da Rold ...che conduco una politica contro la maggioranza dell'opinione pubblica israeliana e ciò danneggia gli ...

Gaza, a Il Cairo via a un nuovo round di negoziati per gli ostaggi e il cessate il fuoco | Hamas: "Israele non dà garanzie": 10 mar 01:01 Gli Houthi minacciano l'Italia - VIDEO

Guerra Israele, Biden: «Netanyahu sta facendo più male che bene. Invasione di Rafah a sud di Gaza è linea rossa»: Guerra Israele, Biden: «Netanyahu sta facendo più male che bene. Invasione di Rafah a sud di Gaza è linea rossa»: È una presa di distanza molto forte quella del presidente americano Joe Biden nei confronti dell'alleato israeliano Netanyahu. «Sta facendo più male che bene a ...

Dal Mar Rosso al Mar Nero: perché Houthi e Ucraina possono decidere il futuro del commercio mondiale: Dal Mar Rosso al Mar Nero: perché Houthi e Ucraina possono decidere il futuro del commercio mondiale: I tre fronti caldi della “guerra mondiale a pezzi” (Medio Oriente, Ucraina e Taiwan) rischiano di far collassare i mercati globali. Analisi degli effetti dei conflitti in Mar Nero, Mar ...

La bora del Mar Rosso fa tremare il porto di Trieste: La bora del Mar Rosso fa tremare il porto di Trieste: D’altronde i grandi rallentamenti dei flussi di merci osservati negli ultimi anni, a partire dal Covid per arrivare adesso alle tensioni geopolitiche, sembrano essere la nuova normalità, ragiona ...