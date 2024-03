Gli esami per il ruolo 'assorbono' 52 precari. Una settimana di supplenze in varie scuole

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 7 marzo 2024) Sono 52 gli insegnantidell’Istituto Pacinotti Belmesseri che la prossimadovranno assentarsi dalle lezioni per partecipare alle prove dei concorsi ordinari per l’assunzione in. Quasi uno su tre del collegio dovrà essere sostituito da supplenti o dai colleghi che dovranno così moltiplicare le ore di insegnamento. Un appuntamento del sistema concorsuale che genera, così come viene organizzato, qualche imbarazzo alla complessa routine delle lezioni negli istituti, che poi diventano anche una stazione di concorso in quando sono delegati a diventare anche sede di esame con tutto quello che comporta in termini di controllo delle prove. Insomma una tornata che in qualche modo incide sulla quotidianità degli istituti e anche sulla continuità didattica delle lezioni. Le prove si svolgono al computer nelle regioni in ...