Gli attacchi statunitensi contro obiettivi Houthi non funzionano | afferma l’analista militare

(Di giovedì 7 marzo 2024)gli: un analista critica l’inefficacia delle azioniSecondoMalcolm Davis, gliglinon stanno raggiungendo i risultati sperati. Questo solleva interrogativi sulle strategie adottate dagli Stati Uniti e dal Regno Unito. Chiamata al ripensamento In un’intervista con John Vause della CNN, Davis ha sottolineato la necessità di una revisione delle tattiche impiegate, poiché sembra che glinon stiano scoraggiando glidello Yemen dal continuare i loroalle navi commerciali nel Mar Rosso. L'articolo proviene da News Nosh.

Mirko Brunetti interviene e difende Perla Vatiero: le dichiarazioni dell’ex gieffino Mirko Brunetti lunedì é arrivato in studio al Grande Fratello per un ... (361magazine)

Nell’era digitale, gli attacchi informatici rappresentano una costante fonte di preoccupazione per individui e aziende. Tuttavia, spesso ci troviamo immersi ... (open.online)

Secondo Kiev sono stati più di una dozzina gli aerei russi abbattuti nel corso dell'ultimo mese di guerra. Ma, sottolinea un report dell'Institute for the ... (ilmessaggero)

Gli attacchi contro Odessa dimostrano che gli aiuti militari all'Ucraina sono " urgenti ". Lo sottolinea la Casa Bianca in una nota dopo la forte esplosione che ... (quotidiano)

Secondo Kiev sono stati più di una dozzina gli aerei russi abbattuti nel corso dell'ultimo mese di guerra. Ma, sottolinea un report dell'Institute for the ... (ilmessaggero)

Gaza: 15 morti nel cuore della Striscia, Israele approva migliaia di nuove case in Cisgiordania: L’adolescente avrebbe tentato di effettuare un attacco a coltellate quando le forze israeliane gli hanno sparato più volte, poi hanno impedito a un’ambulanza della Mezzaluna Rossa Palestinese di ...it.euronews

Guerra in Medio Oriente, colpito cargo nel Mar Rosso: sono 3 marinai le prime vittime degli Houthi. Cina: “A Gaza una vergogna per la civiltà”: Gli Houthi sono tornati a colpire nel Mar Rosso e per la prima volta dall'inizio della loro offensiva contro i mercantili occidentali hanno provocato vittime civili. Un cargo di proprietà greca è stat ...ilsecoloxix

Guerra Ucraina, Jorit a Forum gioventù di Putin: "Qui per dimostrare che sei umano". LIVE: Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, Jorit a Forum gioventù di Putin: 'Qui per dimostrare che sei umano'. LIVE ...tg24.sky