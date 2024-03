Gli animali sono sempre meglio degli umani?

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 7 marzo 2024) È normale che si provino sentimenti più dolorosi, così come che si abbia notizia di mobilitazioni più folte e più urgenti per qualche gattino, o qualche lucertolina, o qualche cagnolino, o qualche uccellino, magari con le uova, torturati e uccisi da giovani teppistelli, anzi, spesso da bambinetti cosiddetti innocenti (che, see... innocenti un cazzo), piuttosto che per il fiume ininterrotto di fetieliminatie dovunque, per i quali un corteo lo vedi e non lo vedi. Anzi, non lo vedi proprio. Ma giustamente. Primo, il corpo è loro e lo gestisce lei, e qui mi cemento la lingua e il palato. Secondo, perché lo sanno tutti, ma proprio tutti, che gli, o quasi,migliori, o quasi. E migliori mica da ridere.