Giuseppe Garibaldi ripensa a Beatrice | “A me è sempre piaciuta” | cosa si sono detti senza microfono

(Di giovedì 7 marzo 2024) Momento confessione per, che nella serata di ieri è tornato a parlare del suo rapporto conLuzzi. Il loro è stato un rapporto altalenante ed in questi mesi si è passati da un forte legame al totale distacco, prima di un loro riavvicinamento, soprattutto dopo il malessere avuto dal concorrente.torna a parlare diLuzzi: la confessione In un momento di confidenze con Letizia Petris,nelle passate ore si è aperto scambiando con la ragazza alcune riflessioni molto profonde. Letizia, dal canto suo, ha notato con molto piacere il loro riavvicinamento, dicendosi felice di ciò.state però soprattutto le parole dia colpire: Io l' ho detto sin dall' inizio' quando ...