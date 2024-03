Giulia Tramontano | Impagnatiello piange in Aula La sorella della vittima | “Ergastolo a vita”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 7 marzo 2024) Pubblicato il 7 Marzo, 2024 Sui social si sono già scatenati i commenti ricolmi di indignazione, astio, furore. Rabbia suscitata dal pianto di Alessandrodurante la terza udienza del processo in cui è imputato per l’omicidiofidanzata. E’ considerato un film già visto. Un film disturbante, che non riesci a vedere fino alla fine, quello del feroce assassino che fa scempiosuae poi, una volta smascherato, reagisce in quella maniera che non viene considerata sincero pentimento, sincera consapevolezza dell’orrore compiuto, di quel che si è stato responsabili, di irrimediabile. Quel pianto è considerato ennesimo sfregio, ennesimo vilipendio, ennesima offesa a chi è stato strappato alla, all’affetto dei suoi ...