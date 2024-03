Giù le mani da quei 45 alberi | Sono solo 21 | e pure pericolosi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 7 marzo 2024) Scontro sul progetto “Spugna“. Verdi e ambientalisti contro la volontà di abbattere 45ad alto fusto, "perché ostacolerebbero l’illuminazione pubblica in alcune strade". Per impedirlo daranno vita a un presidio, sabato alle 11 nell’area del mercato cittadino, al quale parteciperanno l’ex deputato dei Verdi, Stefano Apuzzo, Edgar Meyer di Gaia, Augusto Sandolo già assessore all’ambiente, Cristina Ganini e Annibale Covini dei Verdi di Pieve Emanuele e Opera. "Stiamo valutando un esposto denuncia alla Corte dei conti e alla Procura affinchè non siano spesi soldi pubblici per abbatteread alto fusto, per poi rimpiazzarli con alberelli di pochi centimetri. Un simile progetto ambientale di permeabilizzazione non può prevedere il taglio neanche di un cespuglio, pur considerando la contraddizione di rendere permeabili alcuni terreni con soldi ...