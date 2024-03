Giovanni Vernia e i The Kolors in “Un Ragazzo Una Ragazza” | il video della parodia

(Di giovedì 7 marzo 2024) diventa virale, oltre 6mln di views in un giorno “C’è una prima versione originale di ‘UnUna’ che nessuno conosce”, esordisce cosìai microfoni de “I Peggio Più Peggio” di RDS, presentando ladel brano che i Thehanno presentato sul palco74esima edizione del Festival di Sanremo. Continua, poi, con la sua solita ironia che lo contraddistingue: “I Theci hanno detto che la hit è nata da una vicenda che tutti un po’ viviamo, quando stiamo per uscire dal parcheggio e ci ostruiscono il passaggio”. Leggi anche –> Claudio Baglioni, aTUTTOCUORE live per l’ultima volta all’Arena Ildell’inedita versione di “UnUna” in ...

Causa infortunio lo spettacolo di Giovanni Vernia ' Vernia o non Vernia ' per Un sorriso per Matteo, previsto per domani sera, venerdì 19 gennaio, al Teatro ... (gazzettadasti)

In poche ore ha collezionato oltre sei milioni di views. Parliamo del video con protagonisti Giovanni Vernia e i The Kolors , impegnati a interpretare una ... (funweek)

‘Un ragazzo una ragazza’ dei The Kolors spopola sul web anche nella versione con Giovanni Vernia: Dal palco di Sanremo 2024 agli studi radiofonici: la parodia di ‘Un ragazzo una ragazza’ di Giovanni Vernia coi The Kolors spopola in rete.funweek

Mahmood si prepara all’RDS Showcase: ci racconta in diretta del tour e dei 3 inediti in uscita stanotte: Oggi è venuto a trovarci Mahmood. In diretta con Petra e Giovanni ci ha parlato delle emozioni per la lunghissima stagione di concerti in programma e ci ha svelato alcuni indizi sui nuovi featuring di ...rds

Stash dei The Kolors imita Mahmood e Michael Jackson: Stash dei The Kolors perfetto imitatore. Ospite di Rds, il cantante si è lanciato in un rifacimento di Mahmood e Michael Jackson.dire