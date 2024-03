Giovanni Galeone | “Un difetto di Allegri? A volte sbaglia delle scelte sui cambi”

(Di giovedì 7 marzo 2024) La Juventus di Massimilianoè scivolata a -15 dall’Inter capolista in una stagione che vede i bianconeri avere il ‘vantaggio’ di non disputare le coppe europee. In un’intervista a Tuttosport, l’ex tecnico, da sempre estimatore di, parla del momento vissuto dalla squadra bianconera e dall’allenatore livornese: “Il suo pregio è l’equilibrio e la tranquillità che mette nelle cose che fa. E’ sempre sereno, asembra quasi che se fotta.? Deve ammettere che qualche volta puòre nelle. Ogni tanto glielo dico sui….Per anni ogni volta che faceva una sostituzioneava la partita e vinceva. Adesso fa più fatica”, spiega, che poi ...

