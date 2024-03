Giovanni Allevi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 7 marzo 2024) Bologna, 7 marzo 2024 – “Auguro a tutti i malati come me di non farsi catturare dal gorgo dell’ansia”: così ha detto il musicista e compositore ascolanointervistato dal direttore del Tg2 Antonio Preziosi stasera nella rubrica Tg2Post. Una lunga chiacchierata in cui il musicista, tornato da poco sulle scene dopo la prima parte di cure per un mieloma, ha spaziato a tutto campo su vita, fede, musica e malattia. Varie le domande del direttore Preziosi, che innanzitutto ha chiesto adcome stava. “Bene – ha risposto il musicista – bene, nonostante i crolli vertebrali le neuropatie che mi fanno tremare le dita mentre sto facendo il concerto; devo dire che la memoria musicale non è stata intaccata ed ho… le antenne sollevate. Cerco di cogliere quanto di più bello la vita mi possa offrire. Molto più di prima”. ...