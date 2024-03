Giovanili L’Under 15 del Bsc brilla subito a Viterbo Secciani | Buona prestazione corale»

(Di giovedì 7 marzo 2024) Cominciano a ruotare le mazze per gli Under 15 del Bsc Grosseto. Sul diamante del, infatti, i biancorossi, guidati dal manager Daniele, con il supporto del dirigente accompagnatore Marco Terribile e con quello tecnico del18 Alessandro Dragoni, hanno disputato la prima amichevole stagionale, mostrandosi in unacondizione fisica. "Per essere solo ai primi di marzo – commenta il manager Daniele– possiamo ritenerci soddisfatti della. Durante i nove inning abbiamo potuto testare sia gli schemi offensivi che difensivi, abbiamo ruotato Bevilacqua, Soldati, Palarchi e Mangani sul monte di lancio, testato le condizioni degli ex Under 12 saliti di categoria e gestito le assenze dei ragazzi impegnati con l’Accademia ...

