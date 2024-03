(Di giovedì 7 marzo 2024) Milano, 7 marzo 2024 . In occasione, gli esperti dihanno condotto una ricerca e rilevato numerosi diweb e pagine di phishing colpite da malware, principalmente rivolti alle donne, tra cui community, forum con commenti, negozi online che vendono vestiti o cosmetici per un pubblico femminile e

Arezzo, 7 Marzo 2024 – Come ogni anno, in occasione della giornata internazionale della donna , saranno numerose le iniziative di sensibilizzazione ed ... (lanazione)

Spazio alle politiche di genere. La Città metropolitana per l’8 Marzo: La Città metropolitana di Torino ha scelto di celebrare la Giornata Internazionale dei diritti delle donne avviando un confronto e una discussione con le persone protagoniste delle battaglie per ...torinoggi

Coldiretti Calabria 8 marzo: “Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne” in Calabria sempre di più spazio alle donne in agricoltura: In Calabria sono 34.761, su un totale di circa 94mila (dati censimento ISTAT), le aziende condotte o di cui sono titolari le donne. Sono imprenditrici che ancora sono impegnate in agricoltura, ma ...reggiotv

Giornata Internazionale della Donna: Kaspersky consiglia di stare attenti a minacce informatiche che colpiscono siti femminili: Milano, 7 marzo 2024 . In occasione della Giornata Internazionale della Donna, gli esperti di Kaspersky hanno condotto una ricerca e rilevato numerosi di siti web e pagine di phishing colpite da ...adnkronos