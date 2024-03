Giornata internazionale della donna 2024 | gli eventi in Emilia Romagna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 7 marzo 2024) Bologna, 8 marzo- Nessuna mimosa per la: le dirette interessate vogliono mobilitazione, rivendicazione dei diritti e un cambio di passo nella cultura di genere. Discriminazione sul lavoro, controllo dei corpi e violenza: l’8 marzo non è una festa, bensì unadi lotta per sradicare problema sistemicodisuguaglianze di genere nella società. Oltre lo sciopero nazionale, proclamato da dalle sigle sindacali e Non Una di Meno anche per il divario retributivo di genere, per il prossimo venerdì 8 marzo non perdere gli appuntamenti inper i diritti delle donne nel giornoricorrenza. "Festa”, tra storia e ...