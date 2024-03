Giornalismo Made in Marche | il ricordo di un decano

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di giovedì 7 marzo 2024) Era il 15 marzo del 2014 quando, con grande dolore, abbiamo appreso la notizia della scomparsa del caro giornalista e storico Giuseppe Luconi,dei giornalisti marchigiani. Un vero punto di riferimento deline Cittadino Benemerito di Jesi (An). Sono trascorsi ben dieci anni, ma in realtà la sua figura è sempre presente tra noi. I suoi innumerevoli articoli su quotidiani e periodici e i numerosi libri che ha scritto con un’attività intensa e scrupolosa durata per più di sessant’anni, lo rendono di diritto uno dei personaggi più longevi e moderni della nostra società, che spesso, purtroppo, tende a valorizzare più l’apparenza che il merito. GIUSEPPE LUCONI, UN GRANDE STORICO EDEI GIORNALISTI MARCHIGIANI Così come era nella sua vita privata, Giuseppe Luconi è ...