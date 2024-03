Giorgia Meloni invita a rivedere le priorità nella transizione verde nell’Unione Europea

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il premier italianolee, in particolare, ricorda che “l’Italia ritiene necessario alleggerire il peso burocratico sulle imprese attraverso una semplificazione delle regole”, prestando maggiore “attenzione alla competitività dell’industria e all’occupazione”. In un incontro con Enrico Letta, incaricato dal Consiglio dell’Ue di redigere un rapporto sul futuro del Mercato unico,sottolinea quindi la necessità di “eliminare il divario in termini di crescita e innovazione tra l’Europa e i suoi principali concorrenti, e assicurare l’autonomia strategica dell’industriain settori chiave, quali la difesa e l’industria ...