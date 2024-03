Gino Cecchettin | “I genitori di Filippo Turetta hanno tutta la mia comprensione | stanno vivendo un dramma più grande del mio”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) “Mi sono immedesimato neidi, ndr) diverse volte e li penso.la mia, quando li penso darei loro un abbraccio. A me mancherà mia figlia ma tornerò a sorridere, loro rimarranno sempre i figli di un omicida. Ogni tanto sogno di essere nella zona industriale e che carico Giulia in macchina per tornare a casa: mi godo quei momenti di dolore perché la vedo, ma è un momento difficile”. Sono le parole di, padre di Giulia, durante l’evento “Obiettivo 5” alla Sapienza organizzato dal Corriere della Sera. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.