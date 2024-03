Gino Cecchettin alla Sapienza | “Abbraccerei i genitori di Filippo | vivono un dramma più grande del mio”

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il padre di Giulia– la 22enne di Vigonovo uccisa dall’ex fidanzato,Turetta – ha partecipato all’iniziativa Obiettivo 5 all’università Ladi Roma.all’iniziativa Obiettivo 5 – Ilcorrieredellacittà.com In questa occasione ha presentato il libro scritto in ricordo della figlia barbaramente uccisa e ha rivolto un pensiero aidiTuretta, attualmente detenuto in carcere con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere.di Roma Un applauso lungo e caloroso, che ha faticato a chiudersi, quello con cui è stato accolto questa mattina, nell’Aula Magna dell’università Ladi Roma, ...