Ginnastica Artistica | Maresca e Iorio volano in finale in Coppa del Mondo

(Di giovedì 7 marzo 2024) Baku, 7 marzo 2024 – L’Italia conquista due finali alla World Cup 2024 di. Nella tappa di Baku, in Azerbaijan, Salvatore(anelli) ed Elisa(paralleli) piazzano la qualifica per la gara verso la medaglia. Il programma delle qualifiche riprende, domani 8 marzo, con il volteggio, cavallo con maniglie e sbarra per la gara maschile mentre la gara femminile competerà per la trave e il corpo libero. C’è grande attesa per Carlo Macchini ed Giorgia Villa. Il racconto delle gare – feder.it Salvatoremigliora il suo punteggio di qualificazione rispetto alla tappa egiziana. L’Agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato mette in bacheca 14.600 punti validi non solo per la seconda posizione in classifica provvisoria ma anche per un posto tra i ...