Gigi D’Agostino fa causa al festival che non l’ha pagato | “Mi devono 30 000 euro | hanno dato un annuncio di malattia che non esisteva più”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il ritorno dialla ribalta non tiene banco solamente nelle esibizioni. Se la performance a Sanremo nell’ultima edizione condotta da Amadeus, ha segnato un momento di grande entusiasmo per i suoi fan, tuttavia, a essere motivo di forte discussione, è anche una questione legale che lo vede opposto all’organizzazione dell’Electric Love, celebre evento musicale austriaco. Il dj e produttore torinese, da tempo residente in Svizzera, si è presentato ieri alla pretura di Mendrisio per risolvere una contesa di natura economica con gli organizzatori dell’evento. Al centro della disputa, un mancato compenso di “30mila” chesostiene gli sia dovuto per un’esibizione non avvenuta, a fronte di una richiesta di restituzione di “20mila” già ricevuti ...