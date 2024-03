Giampaolo Di Paola | Serve più densità difensiva nel Mar Rosso | ma nessuna Marina può difendere tutti quei cavi

Leggi tutta la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 7 marzo 2024) L'ammiraglio, ex capo di Stato maggiore ed ex ministro della Difesa, a Huffpost: "L'attacco al mercantile greco è un segnale all'Ue, ma non vedo un salto di qualità da parte degli Houthi. Bisogna aumentare le capacità di controllo subacqueo, dividendoci con altri paesi il controllo dei mari"