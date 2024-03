Già smentito Amadeus a Sanremo 2025 | chiariamo le voci di oggi

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di giovedì 7 marzo 2024)se ne parla di nuovo a causa di una telefonata in diretta di Fiorello ad direttore artistico uscente del Festival. Facciamo chiarezza. Fiorello interviene telefonicamente a Viva Rai2 in seguito alle indiscrezioni emerse in rete di recente a proposito della sua conferma a capo della kermesse canora anche il prossimo anno, e quello successivo. Ma non sarà così. Tuttavia la notizia ha un barlume di fondamento.ha effettivamente incontrato i vertici Rai di recente per discutere del suo futuro nella TV di Stato. A proposito del Festival di, però, gli è stato detto subito: “Sappiamo che hai intenzione di non farlo”. Chiara a tutti, dunque, la decisione didi non confermare la sua presenza alla guida della kermesse ...