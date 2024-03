Ghost of Tsushima Director’s Cut su PC | i fan PlayStation accusano Sony di “tradimento”

(Di giovedì 7 marzo 2024) Nelle scorse oreInteractive Entertainment ha annunciato l’arrivo diofCut su PC, ma una consistente fetta di fan ha iniziato prontamente a condividere in rete tutto il proprio disappunto per questa nuova versione del gioco, accusando il colosso giapponese di averli “traditi”. Ebbene sì, dopo l’annuncio del porting PC del titolo con protagonista Jin Sakai, molti fan non hanno perso tempo ed hanno condiviso dei messaggi carichi di delusione per la decisione didi far cadere l’esclusività per consoleportando il gioco anche su Personal Computer. Come possiamo leggere nella sezione community di Steam, tanti fan stanno addirittura chiedendo di boicottareofCut su ...

