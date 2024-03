Ghost of Tsushima | confermato il port su PC | ecco la data di uscita

(Di giovedì 7 marzo 2024) I rumor erano veri:ofarriverà su PC con tanto di versione Director’s Cut, nonché trailer ed annessadiIn seguito alle recenti indiscrezioni, Sucker Punch Productions ha infinecheof: Director’s Cut è in arrivo su PC, fornendo anche ladi. Come si può intuire dall’edizione interessata, sono inclusi il gioco di base, l’espansione Iki Island e la modalità co-op Legends. Nel trailer qui sotto potete trovare tutte le informazioni salienti, come ad esempio il team di sviluppo che ha curato la conversione, Nixxes. Come da tradizione per quanto concerne il tanto blasonato power gap tra computer e console, il framerate non avrà vincoli di sorta, oltre a beneficiare del ...

