Ghost of Tsushima annunciato per PC | ecco quando esce

(Di giovedì 7 marzo 2024) Tramite il Playstation Blog ufficiale, veniamo a conoscenza cheofuscirà su PC, dunque viene confermato il rumor che circolava da tempo sulla rete, in merito al porting su PC del elebre capolavoro firmato Sucker Punch. Il lancio è fissato per il 16 Maggio, ed includerà non solo il gioco base ma anche tutti i contenuti rilasciati su PS5 nel corso del tempo.ofarriva su PC Stando a quanto affermato, supporterà i monitor ultrawide, per offrire una esperienza cinamtografica a campo visivo esteso, ottimizzato con risoluzioni 21:9 e 32:9 oltre 48:9 per chi usa tre monitor.ofDirector’s Cut su PC supporta inoltra NVIDIA DLSS 3 e AMD FSR 3 con opzioni di upscaling e generazione di frame. È supportato anche l’upscaling Intel XeSS e se ...

