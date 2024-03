(Di giovedì 7 marzo 2024) Potrebbe calare il sipario sull’urbanizzazione dellaa Faenza. Ci sono infatti "gravi criticità nella valutazione delle nuove previsioni di espansione residenziale" in alcune aree che sono state alluvionate, "come l’area di via Firenze a Faenza e quella di viaa Castel Bolognese". Le gravi criticità sono state esplicitate in un articolato comunicato stampa diramato martedì dall’Unione della Romagna Faentina a firma dei sindaci di Faenza, Massimo Isola, e di Castel Bolognese, Luca Della Godenza. Parole che risuoneranno anche nell’aula del consiglio comunale manfredo, verosimilmente ad aprile, quando l’assemblea sarà chiamata a pronunciarsi sull’ultimo via libera all’urbanizzazione della, sulla quale negli ultimi mesi si sono abbattute, oltre all’alluvione, anche polemiche e interrogazioni consiliari. Una ...

Multe ai mendicanti ma anche per atti osceni in luogo pubblico: Il Nucleo Interventi Speciali della Polizia Locale di Trieste si concentra soprattutto sui reati commessi dai poveri della città. Nel mese di febbraio ha multato 34 mendicanti, a 4 di loro ha anche so ...rainews

Ghilana e via Biancanigo, stop alle urbanizzazioni: Gravi criticità nelle nuove previsioni di urbanizzazione della Ghilana a Faenza e via Biancanigo a Castel Bolognese a causa delle recenti alluvioni. Sindaci chiedono revisione norme di sicurezza.ilrestodelcarlino

La "pipì" improvvisa in via Cadorna gli costa una maxi sanzione da 500 euro!: Il Nucleo Interventi Speciali della Polizia Locale si occupa prevalentemente del degrado urbano in tutto il territorio comunale attraverso il rispetto delle regole della convivenza civile, alcune dell ...triestecafe