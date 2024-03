“Geronimo ha rubato a casa mia” E il figlio di La Russa querela Vecchioni

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il cantautore Robertoè statoto per diffamazione daLadel presidente del Senato Ignazio. La scorsa estate, durante il festival La Gaberiana, a Firenze, ha affermato che circa venticinque anni fa ildi Lainsieme ad alcuni amici rubò asua. Era il 1997 eLa– che oggi ha 44 anni e fa l’avvocato – era tra gli invitati alla festa per il 14esimo compleanno della figlia di. Dopo la festa il cantautore si accorse che erano spariti davari oggetti e indumenti: c’era stato un furto. I ragazzi presenti al party di compleanno furono identificati ma non si è mai proceduto nei confronti di nessuno. Durante il ...