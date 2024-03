Germania | Lufthansa positiva su mercato cinese in 30mo anniversario rotta Shanghai-Francoforte

(Di giovedì 7 marzo 2024) Pechino, 07 mar – (Xinhua) – “Ho preso parte a uno dei primi voli nel 1994, quando ho iniziato a venire acome co-pilota… Orae’ una delle citta’ piu’ moderne del mondo”, ha riferito a Xinhua Udo Schauss, capitano della compagnia aerea tedesca, mentre era con l’equipaggio per celebrare ildi unache collega la citta’ costiera, in. La compagnia aerea europea raddoppiera’ i suoi voli giornalieria partire dalla fine di marzo con un volo aggiuntivo. Cio’ significa che la frequenza tornera’ al livello precedente alla pandemia. Agenzia Xinhua

Per la seconda volta in due settimane, uno sciopero di avvertimento del personale di terra ha quasi paralizzato le operazioni di Lufthansa in Germania . Secondo ... (quotidiano)

Nuovo sciopero del personale di terra di Lufthansa in Germania , stavolta per due giorni. Il sindacato del pubblico impiego "Ver.Di" (o Verdi) ha indetto ... (quotidiano)

Nuovo sciopero del personale di terra di Lufthansa in Germania , stavolta per due giorni. Il sindacato del pubblico impiego "Ver.Di" (o Verdi) ha indetto ... (quotidiano)

ITA-Lufthansa: possibile via libera entro l'anno: Berlino è ottimista sulla privatizzazione del vettore aereo di bandiera italiano ITA Airways. I documenti dell'accordo fra il Gruppo tedesco dell'aviazione Lufthansa ed il ministero dell'Economia e de ...avionews

Germania, sciopero trasporti: fermi l'80% dei treni e fino a 2mila voli Lufthansa: Ennesimo sciopero dei trasporti in Germania, dove i sindacati dei ferrovieri e la Deutsche Bahn non trovano un accordo. Disagi per milioni di passeggeri giovedì, primo dei due giorni previsti ...it.euronews

Pazienti ma non fessi. I tedeschi di Lufthansa danno più tempo alla Ue (ma non infinito) per l'ok su Ita: Il problema è che se le indagini Ue continuano a prendere tempo, rischiando di andare oltre il 6 giugno in caso di stop-the-clock – cioè una richiesta di ...huffingtonpost